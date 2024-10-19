* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 19 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Одного из организаторов движения «Граждане СССР» (организация внесена Минюстом в список экстремистских и запрещена в РФ) арестовали в Санкт-Петербурге. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («организация деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»), — указано в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что фигурантка привлекала в движение новых участников, участвовала в видеоконференциях и распространяла экстремистские материалы. По месту её проживания на улице Оптиков была найдена атрибутика движения и печатная продукция.

Подозреваемой предъявлено обвинение, решением суда она заключена под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Екатеринбурге заржали экстремиста, который собирался совершить теракт в одной из воинских частей города. Им оказался функционер организации «Граждане СССР».

При себе у мужчины были пять самодельных зажигательных устройств. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и заключили его под стражу.