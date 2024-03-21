Екатеринбург, 21 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге заржали экстремиста, который собирался совершить теракт в одной из воинских частей города. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Андрей Стенин

Спецоперацию провели совместно с органами военной контрразведки. Задержанным оказался функционер экстремистской организации «Граждане СССР» (организация внесена Минюстом в список экстремистских и запрещена в РФ). При себе у него были пять самодельных зажигательных устройств.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. По решению суда фигуранта отправили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, мужчину, который намеревался совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали, задержали в Свердловской области. Злоумышленник — 62-летний гражданин России. Он действовал по заданию ГУР Украины, которое завербовало его во Львове и направило в Россию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сотрудники ФСБ 14 марта разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), в состав которой входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

Члены ячейки с целью терактов вели в Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. По заданию военной разведки Украины они планировали в Петербурге отравить высокотоксичным веществом продукты питания для российских военных в зоне СВО. Боевиков задержали и отправили в СИЗО. В отношении них возбудили уголовное дело.

Террористов, планировавших нападение на московскую синагогу, ликвидировали в Калужской области 7 марта. Нападение на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ).