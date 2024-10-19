Москва, 19 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

РИА Новости/Александр Вильф

На восьмой минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт в матче, а на 45-й нападающий Виктор Са удвоил преимущество гостей. На 96-й минуте форвард «Спартака» Хесус Медина срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» одержал девятую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 30 очков после 12 матчей. «Спартак» располагается на шестой строчке с 19 очками.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. «Ростов» ушёл от поражения благодаря голу защитника Максима Осипенко с пенальти на 92-й минуте.

18 октября санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.