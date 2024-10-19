Нижний Новгород, 19 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Сергей Савостьянов/ТАСС

На 75-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян открыл счёт в матче. «Ростов» ушёл от поражения благодаря голу защитника Максима Осипенко с пенальти на 92-й минуте.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 12 очков после 12 матчей. «Ростов» располагается на восьмой строчке с 13 очками.

Как сообщало ИА Регнум, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0. В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Андрей Мостовой. Форвард «Акрона» Артём Дзюба, ранее выступавший в «Зените», ушёл с поля на девятой минуте матча из-за травмы.