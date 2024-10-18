Самара, 18 октября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Футбольный клуб «Зенит»

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Андрей Мостовой, отличившийся на 16-й и 39-й минутах. Ещё по голу забили форварды Матео Кассьерра (45), Лусиано Гонду (52) и Артур (85).

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба, ранее выступавший в «Зените», ушёл с поля на девятой минуте матча из-за травмы.

«Акрон» с 75-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Константина Савичева.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 29 очков после 12 матчей. «Акрон» располагается на восьмой строчке с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев». Победа ЦСКА в этом матче стала для команды первой выездной победой над «Динамо» за последние девять лет, в последний раз «красно-синие» оказывались сильнее «бело-голубых» в 2015 году.