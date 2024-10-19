Минск, 19 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв установил рекорд по количеству матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 19 октября он вышел на лёд в матче регулярного чемпионата с нижнекамским «Нефтехимиком».

РИА Новости/Максим Богодвид Вадим Шипачёв

Этот матч стал для 37-летнего Шипачёва 1002-м в лиге, он обогнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который сейчас является спортивным директором магнитогорского «Металлурга».

Летом 2024 года Шипачёв перешёл в минское «Динамо». Форвард является лучшим ассистентом в истории КХЛ, в его активе 636 результативных передач, также он забросил 291 шайбу.

Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, а также серебряным призёром Игр-2022, чемпионом мира (2014) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ он ранее выступал за череповецкую «Северсталь», санкт-петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Бирюков стал первым игроком, который провёл 1000 матчей в КХЛ. Всего в лиге он провёл 1001 матч и набрал 149 очков — 24 гола и 125 передач. 1 мая он объявил о завершении карьеры.