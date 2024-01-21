Уфа, 21 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым игроком, который провёл 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

ХК Салават Юлаев

Бирюков 21 января вышел на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». Эта игра стала для 37-летнего хоккеиста 1000-й в лиге.

«Тысяча матчей в лиге — выдающееся достижение. За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передаёт молодым хоккеистам. Поздравляю Евгения с этим рекордом!» — приводит пресс-служба КХЛ слова президента лиги Алексея Морозова.

Всего на счету Бирюкова в КХЛ 148 очков — 24 заброшенные шайбы и 124 результативные передачи. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург».

Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» стало третьим участником плей-офф КХЛ. 20 января столичный клуб победил минское «Динамо со счётом 4:1 и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

Как ранее сообщало ИА Регнум, первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский «Локомотив». Санкт-петербургский СКА 19 января стал вторым участником плей-офф, обыграв дома пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.