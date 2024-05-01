Уфа, 1 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Защитник уфимского клуба «Салават Юлаев», рекордсмен Континентальной хоккейной лиги по числу матчей Евгений Бирюков объявил о завершении карьеры.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Евгений Бирюков

«Этот момент настал. Сегодня я делаю шаг, который дался мне непросто. Но это обдуманное и взвешенное решение. В хоккей я играю уже больше 30 лет и понимаю, что моя жизнь не может существовать без любимой игры. Я не говорю хоккею прощай, а говорю до свидания своей игровой карьере!» — написал 38-летний спортсмен в Telegram-канале.

Он выразил благодарность «Салавату Юлаеву» и магнитогорскому «Металлургу», а также поблагодарил своих первых тренеров Сергея Зинова и Андрея Шаянова.

Бирюков выступал за «Металлург» с 2005 по 2020 год. В составе команды он дважды выиграл Кубок Гагарина. В «Салавате Юлаеве» защитник играл с 2020 по 2024 год. Вместе со сборной России хоккеист завоевал золото чемпионата мира в 2012 году.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Бирюков стал первым игроком, который провёл 1000 матчей в КХЛ. Всего в лиге он провёл 1001 матч и набрал 149 очков — 24 гола и 125 передач.