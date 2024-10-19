Южно-Сахалинск, 19 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Похороны отца и сына Пичугиных, погибших в Охотском море, пройдут в разных городах Сибири. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

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Тело отца Сергея увезут в Улан-Удэ. Его сына похоронят в Красноярске, где он проживал с матерью.

За несколько дней до смерти, 27 августа, мальчику исполнилось 16 лет. Последний раз на связь с мамой он выходил, будучи на Шантарских островах, и делился эмоциями от путешествия. Выживший дядя Михаил решил исполнить мечту племянника увидеть гренландских китов и пригласил его вместе с отцом на Сахалин, где был на вахте.

По информации канала, родные потратили 450 тыс. рублей на поиск Пичугиных. Они забили тревогу сразу после обрыва связи 9 августа, но из-за погодных условий официальные поиски начались лишь 13-го числа. Дополнительно родственники обращались за помощью к частным поисковикам.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.

Выжил только один человек. По словам и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева, медики оценивают состояние дрейфовавшего 67 дней в море мужчины как стабильное.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Оперативные службы установили, что надувная лодка «Байкат 470», на которой туристы отправились в путешествие, не была предназначена для 150-километрового перехода. Район плавания для подобного маломерного судна ограничен 5 км.