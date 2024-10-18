Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин дрейфовал 67 дней в Охотском море, не была предназначена для 150-километрового перехода от Шантарских островов до берега Сахалина. Район плавания для подобного маломерного судна ограничен пятью километрами. Об этом 18 октября сообщили в оперативных службах.

Кадр из видео Обнаруженный спасателями Михаил Пичугин на надувной лодке

«Установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили (пятью километрами)», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Объясняется, что в соответствии с документом об освидетельствовании судна мужчина не имел права как владелец осуществлять длительные переходы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Выжил только один человек. По словам и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева, медики оценивают состояние дрейфовавшего 67 дней в море мужчины как стабильное.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Позднее сообщалось, что выживший может стать фигурантом дела, если в ходе расследования выяснится, что в лодке не было необходимого оборудования, в том числе устройства связи для информирования о происшествиях.