Ростов-на-Дону, 19 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

МЧС России

Инцидент произошёл на улице 2-я Краснодарская. К тушению огня привлекли 20 спасателей и четыре единицы техники. Площадь пожара достигала 200 кв. м.

О возгорании в дежурную службу сообщили в 13:37. Пожар локализовали в 14:20, через 15 минут огонь был потушен. Данных о пострадавших нет.

Позднее, в 15:39 МСК, сотрудники МЧС полностью потушили пожар.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября в Тюмени начался пожар в центре социальной адаптации и ресоциализации. Дым распространился по двухэтажному зданию. Из него эвакуировали 77 человек. На борьбу с огнём прибыли 42 пожарных, они используют 12 единиц техники.

В Калининградской области вечером 18 октября начался пожар в ангаре строящегося завода по производству картофеля фри. К тушению привлекли 44 спасателей и 15 единиц техники. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила о полной ликвидации возгорания только ранним утром следующего дня.