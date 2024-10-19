Тюмень, 19 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В Тюмени спасатели эвакуировали 77 человек из загоревшегося реабилитационного центра на Коммунистической улице. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

Пожар возник в двухэтажном здании центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым распространился по комнатам и коридорам.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шесть из них госпитализированы», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Для обогрева людей пригнали два автобуса и подвижный пункт. Погибших нет.

Пожарные потушили огонь на площади в 25 кв. м. Участие принимали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Тюмени при пожаре в многоквартирном доме погибли двое детей и 18-летний парень. По прибытии на место пожара спасатели МЧС пытались реанимировать их, однако вскоре их смерть констатировали прибывшие врачи. Спасателям удалось вывести из задымлённого подъезда двоих жильцов.