Калининград, 18 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Черняховске Калининградской области 18 октября начался крупный пожар в ангаре строящегося завода по производству картофеля фри, огонь охватил 2000 кв. м площади предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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«На месте работают 44 огнеборца и 15 единиц техники МЧС России», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы областного управления МВД сообщение о пожаре поступило в 17:00 (18:00 мск). Данные о пострадавших пока не поступали. Правоохранители оцепили место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября начался пожар в гостинице «Метрополь» в Москве. Из здания эвакуировали всех посетителей. Спасатели ликвидировали возгорание, в тушении участвовали 22 специалиста.

13 октября произошёл пожар в «Очаковских банях» на западе Москвы. Из здания вывели около 30 человек. Троих посетителей, в том числе ребёнка, эвакуировали и передали врачам. К тушению огня привлеки 26 спасателей.