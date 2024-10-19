Москва, 19 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 270 боевиков. Об этом 19 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских боевиков около населённых пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября Telegram-канал «Северный ветер» написал, что военные армии России взяли в плен в курском приграничье снайпера украинской армии Юрия Маслюкова, уснувшего в засаде. По словам пленного, батальон, в котором он служил, несколько раз был разгромлен и затем переукомплектован.

Накануне, 18 октября, украинские формирования сбежали с занимаемых ими позиций около Любимовки в приграничье Курской области, поняв, что их окружают. Боевики ВСУ побежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территории, и в это время их атаковали российские беспилотники.