Курск, 19 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Курской области российские военные взяли в плен снайпера Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрия Маслюкова, который уснул в засаде. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Мой товарищ ушёл за водой и сухпайками. Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь-восемь, и самостоятельно принял решение сдаться. И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: «Сдавайся и будешь жить», — приводит канал слова украинца.

Маслюков также рассказал, что батальон, в котором он служит, несколько раз был разгромлен и затем переукомплектован. Многие бойцы, по его словам, самовольно оставляют позиции и бегут.

Маслюков, по его собственным словам, попал на фронт из тюрьмы, где отбывал наказание за вождение в пьяном виде. Он подчеркнул, что заключённым угрожали увеличить сроки, если они откажутся вступать в ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую неделю в зоне проведения специальной военной операции в плен Вооружённым силам России сдались 48 бойцов ВСУ.

Ранее 19 октября взятый в плен боец ВСУ Александр Чмиль рассказал, что был мобилизован несмотря на то, что состоял на учёте у нарколога. По слова Чмиля, его подразделение, заброшенное в Курскую область, состояло по большей части из мужчин старше 40 лет. При этом поставок вооружений в часть практически не было, не привозили также ни воду, ни еду, военнослужащим приходилось пить из болота.

15 октября в плен российской армии сдалось подразделение ВСУ из пяти бойцов, ранее судимых за изнасилование. По признанию самих украинцев, они все были судимы и отбывали наказание за решёткой, но их выпустили в обмен на подписание контракта и отправили на фронт.