Алёшки, Херсонская область, 19 октября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Жители села Костогрызово в Херсонской области потребовали от властей Алёшкинского района убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса Валерия Чуприны, сообщило 19 октября агентство «РИА Новости».

Юрий Смитюк/ТАСС

Уроженец Костогрызово Чуприна участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году он был убит в Луганской Народной республике.

Похоронили его на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, на которой с 1980-х годах установлен мемориальный комплекс.

Жительница Костогрызово рассказала, что Чуприна воевал в Донбассе с позывным Невменяемый. Как человек он был очень агрессивный, всегда выступал за Украину и за насилие. Когда он погиб, его мать и боевики, с которыми он воевал, похоронили его на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны, убрав одну могилу советского воина.

«Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?» — заявила женщина.

Выступавшим против героизации националиста местным жителям начали поступать угрозы от матери Чуприны. Она пыталась добиться переименования улицы Песочной в Костогрызово в честь сына, но местные жители не позволили. Кроме того, она разместила в местной школе памятную доску.

«Доска почёта висела в школе. Она очень требовательно относилась, чтобы дети постоянно приносили цветы к этой доске, чтобы его чтили, уважали», — рассказала жительница Костогрызово.

В июне 2024 года жители Костогрызово подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой помочь восстановить историческую справедливость и принять меры по переносу останков Чуприны с территории мемориального комплекса в другое место. В письме они подчеркнули, что его захоронение на мемориале является преступлением по уничтожению советских памятников времен Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Судже в Курской области украинские боевики прострелили установленному перед Домом культуры голову памятнику Владимиру Ленину. После этого они снесли мемориал.

В городе Карловке в Полтавской области вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии, ипачкав его красной краской. Как сообщид экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, Украина продолжает идти по пути варварства и дикости.