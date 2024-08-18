Суджа, Курская область, 18 августа, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Киевские боевики прострелили голову памятнику Владимиру Ленину, установленному перед Домом культуры в Судже Курской области. Об этом написали «Военкоры русской весны».

«Военкоры русской весны» Прострелянный ВСУ памятник в Судже

О своём «геройстве» укронацисты рассказали изданию «Общественное». По каким причинам совершился акт вандализма, не уточняется.

После выстрела боевики памятник снесли.

Как сообщало ИА Регнум, в Голосеевском парке Киева неизвестные забрали БМП с постамента памятника воинам-афганцам, написало украинское издание «Страна. ua».

Кто и куда отправил военную технику, не уточняется. По данным украинских источников, памятник был установлен в Киеве в 2013 году.

В украинском городе Ровно неизвестные сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.