Полтава, Украина, 19 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Карловке в Полтавской области. Об этом 19 октября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Telegram-канал Николая Азарова

«Киевский режим продолжает бороться с памятниками», — написал он в своём Telegram-канале.

Азаров подчеркнул, что Украина, где возможны такие выходки вандалов, продолжает следовать по пути варварства и дикости.

На опубликованной экс-главой украинского правительства фотографии видно, что злоумышленники испачкали памятник красной краской.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября вандалы осквернили памятник жертвам Волынской резни, который установлен в польском городе Вроцлаве. Они нарисовали на монументе символы украинских националистов.

В августе вандалы осквернили советский танк Т-34 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, установленные в деревне Даргов на юго-востоке Словакии, нарисовав на них украинские флаги. Активисты из объединения «Брат за брата» закрасили эти изображения на советской военной технике зелёной краской и нарисовали красные звёзды. Посольство РФ в Словакии поблагодарило тех, кто участвовал в этом восстановлении.