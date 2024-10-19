Москва, 19 октября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла в зоне проведения спецоперации 1860 военных, сообщил 19 октября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли за сутки 55 военных. Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии.

Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по четырём бригадам украинской армии. Потери ВСУ за сутки составили 350 военных, Также уничтожены орудие L-119 калибра 105 мм британского производства, гаубиа М198 калибра 155 мм, орудие М119 калибра 105 мм американского и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Южная группировка российских войск освободила село Зоряное в Донецкой Народной Республики, отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила полевой склад боеприпасов.

«Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — сообщил Конашенков.

В зоне ответственности группировки российских войск «Центр» украинская армия потеряла 460 военных, реактивную систему залпового огня «Град» калибра 122 мм, две гаубицы Д-30 калибра 122 мм, пушку «Рапира» калибра 100 мм и склад боеприпасов. Российские военные отразили пять контратак штурмовых групп украинской армии.

Группировка российских войск «Восток» в течение суток улучшила тактическое положение. Украинская армия потеряла до 115 военных, три самоходных артиллерийских установки — «Богдана», а также Paladin американского производства США и Caesar французского производства.

Военные группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение четырём бригадам ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла до 50 военных.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России нанесли удары по аэродромам украинской армии, объектам топливной и энергоинфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в 138 районах.

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили за сутки три реактивных снаряда HIMARS американскоог производства и 31 украинский дрон.