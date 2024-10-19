Амстердам, 19 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Украине необходимо победить коррупцию, чтобы соответствовать критериям для вступления в НАТО. Об этом вечером 18 октября сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы хотите модернизировать украинские Вооружённые силы, причём с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, которого украинцы достигают в этом направлении [в вопросе борьбы с коррупцией]», — процитировало его слова агентство Reuters.

Брекельманс отметил, что государствам — участникам блока нужно дополнительно обсудить условия, на которых Киев получит приглашение на вступление и станет членом НАТО, так как в противном случае решение о приглашении в альянс будет принять сложно.

«Если у вас нет такой ясности, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение [Украине в НАТО]», — пояснил глава минобороны Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Первым пунктов нём значится приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

Позднее в этот же день дипломаты НАТО указали на необходимость чёткого определения границ Украины до предоставления ей членства в блоке. Они уточнили, что это нужно для того, чтобы определить, в каких обстоятельствах будет возможно задействовать пятый пункт устава альянса о коллективной обороне, не допустив разночтений в этом вопросе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вхождение Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Будапешт всегда выступал против столкновения России и альянса.