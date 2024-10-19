Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в жилом доме в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом 19 октября сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

СК России по Тамбовской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Утром текущего дня в результате хлопка газа в доме на Коммунистической улице погибли три человека, несколько жильцов были госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва газа в доме в Кирсанове возник пожар. Потушить огонь удалось на площади 150 кв. м. В результате ЧП получили повреждения четвёртый и пятый этажи жилого дома. Пятеро жильцов были эвакуированы.

13 октября дело о покушении на убийство возбудили после хлопка бытового газа в Уфе в доме на улице Ладыгина. Мужчина, проживающий в квартире на втором этаже, демонтировал заглушку, которую сотрудники газовой службы установили на трубе с газом за неоплату коммунальных услуг. Ему инкриминируют покушение на убийство общеопасным способом и умышленное повреждение имущества.