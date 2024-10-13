Уфа, 13 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Бытовой газ взорвался в одном из многоэтажных домов в Уфе, пострадали два человека. Об этом сообщает 13 октября пресс-центр главного управления МЧС России по Башкирии в Telegram-канале.

МЧС России

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошёл в пятиэтажном доме на улице Ладыгина, в квартире на втором этаже. В подъезде повреждены окна и входные двери.

«66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18-й больницы. 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю больницу», — уточнили в МЧС.

Жильцов эвакуировали, идёт тушение пожара. Причины произошедшего устанавливаются, указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в июле хлопок газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке. В этот момент в доме ремонтировали газовое оборудование. В результате инцидента погибла женщина, пострадали двое несовершеннолетних, а также двое сотрудников газовой службы. Было возбуждено уголовное дело.