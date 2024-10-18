Курск, 19 октября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в течение суток 18 октября уничтожили над территорией двух регионов Российской Федерации четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, попытки киевского режима атаковать объекты на территории России отражены в Курской и Брянской областях.

Около 11:20 и 15:10 по местному времени (совпадает с мск) две воздушные цели обезврежены дежурными средствами ПВО в небе над Курской областью. Ещё два беспилотника около 21:30 и 22:35 мск сбиты в Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 17 октября Министерство обороны сообщало о 28 украинских беспилотниках, сбитых над территорией России. В ночь на четверг российские военные уничтожили 13 вражеских БПЛА. Шесть из них сбиты в небе над Орловской областью, четыре — в Курской области и три — в Брянской области. В период с 12:00 по 20:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены ещё 14 беспилотников ВСУ: 12 дронов обнаружены и перехвачены в Орловской области, два — в Курской области.