Над территорией двух регионов России в течение суток уничтожено четыре БПЛА
МО: силы ПВО в течение суток уничтожили над территорией России четыре дрона
Курск, 19 октября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в течение суток 18 октября уничтожили над территорией двух регионов Российской Федерации четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны России.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, попытки киевского режима атаковать объекты на территории России отражены в Курской и Брянской областях.
Около 11:20 и 15:10 по местному времени (совпадает с мск) две воздушные цели обезврежены дежурными средствами ПВО в небе над Курской областью. Ещё два беспилотника около 21:30 и 22:35 мск сбиты в Брянской области.
Как передавало ИА Регнум, в течение суток 17 октября Министерство обороны сообщало о 28 украинских беспилотниках, сбитых над территорией России. В ночь на четверг российские военные уничтожили 13 вражеских БПЛА. Шесть из них сбиты в небе над Орловской областью, четыре — в Курской области и три — в Брянской области. В период с 12:00 по 20:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены ещё 14 беспилотников ВСУ: 12 дронов обнаружены и перехвачены в Орловской области, два — в Курской области.