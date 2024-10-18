Брянск, 19 октября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ещё одну атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, сообщил 19 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что к месту падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава региона поблагодарил российских военных за их действия.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 октября Богомаз написал о двух сбитых в Брянской области дронах ВСУ. По сведениям Министерства обороны России, один беспилотник российские силы ПВО обезвредили приблизительно в 21:30 мск, а другой — примерно в 22:35 мск (время совпадает с местным).