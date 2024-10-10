Ростов-на-Дону, 10 октября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. В Ростовской области за ночь 10 октября средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 10 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона отметил, что при атаке украинских дронов и её отражении пострадавших и разрушений нет.

Ранее Голубев сообщал, что в Ростовской области ночью 10 октября подразделения противовоздушной обороны России уничтожили два беспилотника ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 — над территорией Брянской области и 13 — над акваторией Азовского моря.

Российские войска, активнее наступающие в Купянском районе Харьковской области, уничтожили мост и несколько переправ, а также поразили цех по сборке беспилотников.