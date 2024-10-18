Донецк, 19 октября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил России ефрейтор Андрей Стащищак отразил атаку вражеских FPV-дронов, уничтожив восемь беспилотников и обеспечив прикрытие штурмовой группы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Противник, стараясь отбить утраченные позиции, осуществил налёт группой FPV-дронов… При приближении БПЛА Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнём уничтожил восемь FPV-дронов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что действия российского военного позволили избежать потерь среди личного состава штурмового подразделения и закрепиться на занятых позициях.

В Минобороны добавили, что поддержку штурмовой группе оказывал расчёт гранатомёта АГС под командованием прапорщика Андрея Лаврикова. Расчёт уничтожил пулемётную огневую точку противника, а также нанёс поражение двум группам пехоты ВСУ на автомобилях. Противник понёс потери в живой силе и, не дождавшись подкрепления, оставил позиции.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России в течение недели продвинулись в глубину обороны украинских войск, освободив населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике. За указанный период в зоне ответственности группировки уничтожены до 3150 военнослужащих ВСУ, три танка, девять ББМ, в том числе четыре американских бронетранспортёра M113, 21 артиллерийское орудие и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

17 октября подразделения группировки войск «Юг» освободили Максимильяновку в Донецкой Народной Республике. Украинские формирования на этом участке фронта за сутки потеряли до 965 человек личного состава, гаубицу M777 производства США и два орудия Д-30.