Сана, 19 октября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по судну Megapolis, следовавшему через Аравийское море. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил указанной организации Яхья Сариа.

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Его слова приводит телеканал Al Masirah. Сариа уточнил, что для атаки на корабль использовалось несколько беспилотных аппаратов. Представитель хуситов отметил, что их боевая операция «прошла успешно».

Он пояснил, что «Ансар Алла» ударило по судну из-за того, что, которая владеет Megapolis, нарушила запрет йеменского движения на проход в порты Палестины. Согласно информации сайта по отслеживанию местонахождения судов Marine Traffic, этот корабль следовал под флагом Мальты из Валенсии (Испания) в порт Салала в Омане.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября хуситы заявили, что нанесли массированные удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате, использовав две ракеты «Палестина-2» и «Зу Фикар» и беспилотники. В «Ансар Алла» заметили, что одна из ракет была гиперзвуковой. Их ударам подверглись военные объекты в Тель-Авиве. Дроны в свою очередь атаковали цели в районе Яффы и Умм-эль-Рашраш на юге Палестины.

6 октября заявил лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси проинформировал, что хуситы за период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Британией.