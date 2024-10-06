Ходейда, Йемен, 7 октября, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Йеменские хуситы за период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, Соединёнными Штатами Америки и Великобританией. Об этом в воскресенье, 6 октября, заявил лидер мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.

ИА Регнум Хуситы в Красном море

«Среди результатов операций Йемена — нанесение ударов по израильскому врагу на территории оккупированной Палестины и нападение на связанные с ним суда в Средиземном море и Индийском океане», — приводит его слова телеканал Al Masirah.

По словам лидера хуситов, за последний год боевики движения выпустили более 1000 ракет и беспилотных летательных аппаратов, атаковав 193 судна, связанных с Израилем и его союзниками в лице Соединённых Штатов Америки и Великобритании, а также сбили 11 американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.

Он добавил, что за данный период Йемен подвергся 774 атакам, в том числе бомбардировкам, в результате чего погибли 82 человека, ещё около 340 получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об ударе по 15 целям в Йемене. Утверждалось, что объекты связаны с йеменскими хуситами. В числе целей для ударов были наступательные вооружения.

В конце сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении масштабной разведывательной операции израильских ВВС, в ходе которой истребители F-15 и другие самолёты атаковали военные объекты хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене. По утверждению израильских военных, среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти и переброски иранского оружия в регион.

23 сентября представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли массированный удар по трём эсминцам ВМС США, использовав для атаки 23 крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА. По его словам, в результате атаки все три эсминца получили повреждения.