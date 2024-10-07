Сана, 7 октября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированные удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате, использовав ракеты и беспилотники. Об этом заявил 7 октября военный представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah.

Global Look Press/Chen Junqing/XinHua

Сариа пояснил, что были использованы две ракеты, одна из которых гиперзвуковая. Удары наносились по военным целям в Израиле.

«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа эскалации, с успехом поразив две цели», — сказал представитель хуситов.

В рамках первой операции были поражены две военные цели в Тель-Авиве ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар».

Также ВВС запустили несколько беспилотников по целям в районе Яффы и Умм-эль-Рашраш на юге оккупированной Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы за период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией. Об этом 6 октября заявил лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.

За последний год боевики выпустили более 1000 ракет и беспилотных летательных аппаратов, атаковав 193 судна, связанных с Израилем и его союзниками, а также сбили 11 американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.

Йемен подвергся 774 атакам, в том числе бомбардировкам, в результате чего погибли 82 человека, ещё около 340 получили ранения.

4 октября Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об ударе по 15 целям в Йемене. Утверждалось, что объекты связаны с йеменскими хуситами. В числе целей для ударов были наступательные вооружения.