Брянск, 18 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вечером 18 октября обезвредила ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщило Министерство обороны России.

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что дрон удалось сбить примерно в 22:35 по московскому времени (совпадает с местным).

«В 22:35 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

Ранее ведомство проинформировало о другом сбитом в регионе вражеском БПЛА. Силы ПВО нейтрализовали его приблизительно в 21:30 мск. О двух уничтоженных беспилотниках в Брянской области области написал в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 октября, Минобороны РФ обнародовало сведения, согласно которым за сутки российские военные сбили в регионах РФ в общей сложности 28 БПЛА. Три из них были нейтрализованы в Брянской области.