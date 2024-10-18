Брянск, 18 октября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом 18 октября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что воздушная цель обезврежена в небе над Брянской областью около 21:30 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее в пятницу Минобороны сообщало об уничтожении ещё двух украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области. Попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ пресечены около 11:20 и 15:10 мск.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 17 октября российское оборонное ведомство сообщало о 28 украинских беспилотниках, сбитых над территорией России. В ночь на четверг российские военные уничтожили 13 вражеских БПЛА. Шесть из них сбиты в небе над Орловской областью, четыре — в Курской области и три — в Брянской области. В период с 12:00 по 20:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены ещё 14 беспилотников ВСУ: 12 дронов обнаружены и перехвачены в Орловской области, два — в Курской области.