Орел, 18 октября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в течение суток 17 октября уничтожили над территорией трёх регионов Российской Федерации в общей сложности 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

По информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, в ночь на четверг российские военные уничтожили 13 вражеских БПЛА. Шесть из них сбиты в небе над Орловской областью, четыре — в Курской области и три — в Брянской области.

В период с 12:00 по 20:05 по местному времени (совпадает с мск) дежурными средствами ПВО Минобороны уничтожено ещё 14 беспилотников ВСУ, 12 из которых обнаружены и перехвачены и Орловской области и два — в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны информировало, что в течение суток 17 октября российские военные уничтожили семь украинских БПЛА в небе над пятью регионами России. По два беспилотника сбито над Белгородской и Курской областями и ещё по одному — в Брянской, Орловской и Воронежской областях.