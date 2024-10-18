Анкара, 18 октября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Встречу с членами политбюро палестинского движения ХАМАС провёл глава МИД Турции Хакан Фидан в Стамбуле. Об этом 18 октября сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

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Уточняется, что глава МИД Турции встретился с председателем совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем Исмаилом и членами политбюро ХАМАС. В ходе встречи шло обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и в секторе Газа, и пути её урегулирования.

«Министр Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили текущее положение на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными. Глава МИД Турции положительно оценил последнюю встречу в Каире, организованную властями Египта.

Также Фидан выразил соболезнования представителям палестинского движения ХАМАС в связи с гибелью главы политбюро Яхьи Синвара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль стал новым временным руководителем политбюро этой организации вместо погибшего Яхьи Синвара.

17 октября стало известно, что Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Израильские военные и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяхуподтвердили информацию о его смерти.

Американское издание The Washington Post 17 октября сообщило, что ЦАХАЛ убийством лидера ХАМАС, скорее всего, лишь усугубила ситуацию и создала новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечалось, что теперь возник вопрос, придёт ли на замену Синвару человек, способный вести переговоры.