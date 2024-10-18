Москва, 18 октября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды идеологии движения чайлдфри, которая подразумевает отказ от деторождения, некорректно расценивать как попытку вторжения в личную жизнь. Об этом в пятницу, 18 октября, в беседе с ИА Регнум рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она подчеркнула, что отсутствие детей у женщины может быть обусловлено самыми разными причинами, в числе которых — трагичные обстоятельства, состояние здоровья, психологическая травма.

«Личное мнение не запрещено, а запрещена именно пропаганда. Человек может считать, как ему лучше, но выражать это в СМИ, в соцсетях, в рекламе, в кинофильмах он не может», — пояснила депутат.

Также Буцкая предположила, что закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения нужно было принимать еще раньше — в идеале 10 лет назад, так как в настоящее время в России наблюдаются проблемы с демографией.

«Но то, что мы сейчас ставим эту преграду в виде законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, это тоже хорошо, потому что, вероятно, завтра было бы уже поздно», — отметила депутат.

В настоящее время законодательная инициатива продолжает прорабатываться, добавила Буцкая.

«Сейчас мы приняли концепцию данного законопроекта. Далее будут вноситься поправки и уже профильные ведомства начнут разрабатывать именно конкретику, как это будет работать», — рассказала Буцкая.

Накануне, 17 октября, Госдума в I чтении приняла законопроект о введении штрафов до 5 млн рублей за публичную пропаганду отказа от рождения детей. За нарушение положений инициативы депутатов документ предусматривает штрафы в размере до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн рублей — для организаций и компаний.

Как передавало ИА Регнум, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от родов не подпадает под действие законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Он уточнил, что документ направлен прежде всего на запрет пропаганды самой идеологии отказа от деторождения.