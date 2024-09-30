Москва, 30 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Решение женщины отказаться от родов не подпадает под законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума РФ

Он уточнил, что документ направлен на запрет пропаганды самой идеологии отказа от деторождения.

«Речь идёт о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребёнка», — сказал спикер нижней палаты, слова которого приводит RT.

По словам Володина, законопроект нацелен против любого деструктивного контента, который может отразиться на решении человека по поводу рождения детей. Председатель Госдумы подчеркнул, что если такого запрета не будет, то проблему демографии в РФ не искоренить.

Он также назвал пропаганду бездетности социально опасным явлением, которое продвигают США.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Она добавила, что государство никогда не будет заставлять женщин рожать, но и не имеет права позволять, чтобы такая идеология реализовывалась в России.

25 сентября стало известно о том, что законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму. В нижней палате парламента отметили, что в отношении нарушителей планируется установить санкции по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и смены пола. Наказание предусматривает штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц, до 5 млн рублей для юридических лиц.