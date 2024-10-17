Москва, 17 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду отказа от рождения детей — чайлдфри. Законопроект рассматривался 17 октября в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих федеральных законов.

«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, речь идёт непосредственно о запрете пропаганды, оказывающей давление на женщин при принятии решения о рождении ребёнка. Само право принятия подобного решение остаётся неприкосновенным, подчеркнул спикер Госдумы.

За нарушение документ предусматривает штраф размером до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн рублей — для организаций и компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре депутат от «Единой России» Эльвира Аиткулова заявила, что сегодня материалы, пропагандирующие чайлдфри, легко можно найти в интернете.

Один из авторов законопроекта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. При этом государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, добавила она.

Обозреватель ИА Регнум Пётр Акопов в своей статье назвал чайлдфри философией коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что идеология чайлдфри ещё опаснее, чем ЛГБТ (международное движение, признанное в России экстремистским).