Москва, 18 октября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Расчёты России и Китая уже на 95% осуществляются в национальных валютах, при этом Москва использует юань и в торговле с третьими странами, повышая тем самым его привлекательность. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

Scmp.com Юань

«В нашей торговле с Китаем 95% — рубль и юань. Кстати говоря, юань используется нами и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин заявил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль, по словам президента, будет расти. Он отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7).

14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран G7.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.