Москва, 14 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Доля межгосударственной организации БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП, на этом фоне будет наблюдаться снижение показателей стран «Группы семи». Об этом 15 октября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России».

Максим Константинов/ТАСС

Как отметил глава российского правительства, во внешнеторговом обороте России постоянно увеличивается доля дружественных ей стран, что также соответствует объективным изменениям в глобальной экономике.

«Прежде всего — повышению значения БРИКС. Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение будет приходиться 38% мирового ВВП с учётом новых участников. При снижении такого показателя у прежних лидеров из «Большой семёрки», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что власти республики рассматривают вступление в БРИКС в качестве альтернативы членству страны в Евросоюзе. По его словам, в объединении не требуют от стран-членов принимать какие-либо законы и менять свою политическую систему.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 октября заявил о росте числа стран, которые понимают, что БРИКС — это гарантия многополярного мира. По его словам, политика США и ЕС привела к завершению их гегемонии.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что БРИКС является привлекательным объединением для многих государств. Представитель Кремля также назвал межгосударственное объединение более демократическим, чем западные «замкнутые клубы».