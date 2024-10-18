Москва, 18 октября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Количество энергетических ресурсов в России безгранично. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Павел Львов/РИА Новости

Он подчеркнул, что российские энергоносители охотно приобретает Китай.

«Это самый надежный источник — Россия, у нас общая граница. Не подвержены никаким колебаниям с точки зрения политики, кстати говоря, взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами, не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану», — сказал глава государства на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России отметил, что страна готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим государствам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.

Президент подчеркнул, что поставки энергоресурсов из России будут способствовать балансировке мировых рынков. Они позволят дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечить свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость.