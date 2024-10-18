Мелитополь, 18 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Армия России отбила попытки контратак украинских формирований в Работине и Каменском в Запорожской области. Об этом 18 октября рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На ореховском направлении, точнее в Работине, наши войска отбили попытку контрнаступления ВСУ. Отбили успешно и, укрепившись на данных позициях, готовятся идти дальше», — привело его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что украинские боевики также безуспешно пытались провести контратаку в районе Каменского, где российские военные закрепились в северной части населённого пункта.

Председатель комиссии ОП РФ отметил успехи Вооружённых сил РФ на времевском направлении, где они зафиксировались в районе ранее освобождённой Золотой Нивы и продвинулись в западном направлении.

«Это даёт надежду на то, что развитие нашего успеха и наступление на времевском направлении ещё впереди», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Рогов рассказал, что армия России закрепились на взятых под контроль рубежах в селе Каменском. По его словам, в населённом пункте сейчас ведутся интенсивные бои с украинскими формированиями.

Ранее, 13 октября, глава комиссии ОП РФ отмечал, что российские военные на несколько километров продвинулись вперёд на времевском направлении. Бойцы водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадного.