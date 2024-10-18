Москва, 18 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Экономический рост стран — участниц межгосударственного объединения БРИКС будет всё меньше зависеть от внешнего влияния. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Центре международной торговли в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве

Российский лидер отметил, что входящие в организацию страны фактически являются драйверами экономического мирового роста, а потому именно БРИКС будет в ближайшее время генерироваться главный прирост мирового ВВП.

Путин уточнил, что в объединении уже выстраиваются соответствующие платформы развития: каналы коммуникации, технологические и образовательные стандарты, финансовые системы, платёжные инструменты и механизмы устойчивого долгосрочного инвестирования.

«То есть экономический рост членов БРИКС в дальнейшем всё меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне», — сказал он, уточнив, что это, по сути, и является экономическим суверенитетом и партнёрством самодостаточных экономик, «которое кратно усиливает их потенциал, открывает новые возможности».

Глава государства заметил, что особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития БРИКС, являющемуся хорошей, мощной и эффективной структурой, которая располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов.

«Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября глава государства заявил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике. Российский лидер подчеркнул, что эта роль в будущем будет увеличиваться.

Ранее в этот же день Путин прибыл на деловой форум БРИКС, в ходе которого он выступает на пленарном заседании. Накануне, 17 октября, в Москве открылся деловой форум межгосударственного объединения, участникам которого раздали демонстрационные карты платёжной системы BRICS Pay.