Москва, 18 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Объединение БРИКС не является по своей природе антизападным, оно скорее «незападное», заявил 18 октября президент России Владимир Путин, сославшись на слова премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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«Очень хорошо сказал премьер-министр Индии. Он сказал недавно, что БРИКС — это не антизападное объединение, оно просто незападное. Это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет», — рассказал Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

Отдельно президент подчеркнул, что БРИКС — это объединение государств, которые вместе работают «исходя из общих ценностей, общего видения развития, из принципа учётов интересов друг друга». Путин напомнил, что в странах БРИКС проживает 45% всего населения планеты, а сами они занимают 33% суши. Без государств — членов объединения весь остальной мир, по мнению президента, просто не будет существовать — не в последнюю очередь потому, что они снабжают его продовольствием.

Президент России также считает, что все члены организации должны с уважением относиться к интересам новых стран-участниц.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин заявил, что работа государств — членов БРИКС не направлена против кого-либо. Она, по словам президента, направлена только на устойчивое развитие и процветание самих стран и их народов.

13 октября МИД РФ заявил, что БРИКС не было и не будет военным союзом. Объединение подразумевает многопрофильное стратегическое партнёрство, базирующееся на трёх ключевых столпах: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что однозначно будут предприняты попытки отговорить лидеров стран от участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, модель, предлагаемая Россией в рамках БРИКС, кардинально отличается от западной. Она основывается на равноправии и готовности учитывать взаимные интересы между государствами.