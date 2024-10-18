Курск, 18 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Курганской области принимает у населения оружие для его отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Отмечается, что российским военнослужащим отправляют только исправные ружья, которые принадлежат владельцам на законных основаниях. Для этого будет оформлен договор о пожертвовании и акт приёма-передачи.

Желающим сдать ружья нужно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту, где учтено оружие. Там сотрудники объяснят, что нужно сделать, и оформят пожертвование.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы для уничтожения дронов, летящих на небольшой высоте, в том числе используют гладкоствольные ружья.

В сентябре в Сеть выложили видео, как в Тверской области из ружья сбили беспилотник во время массированной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Судя по кадрам, для уничтожения БПЛА самолётного типа потребовался один выстрел.

В марте в приграничном районе Курской области местный дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Глава региона Роман Старовойт поблагодарил мужчину за защиту региона.