Москва, 10 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Жители Тверской области обсуждают снятый на видео момент уничтожения беспилотника. Ролик опубликовали в группе, занимающейся сбором помощи для бойцов СВО в Тверской области. Утверждается, что видео снято на берегу Вазузского водохранилища под Зубцовом на рассвете 10 сентября, когда ВСУ предприняли попытку массированной атаки на территорию России.

Кадр из видео

Минобороны сообщало о том, что средства ПВО сбили 144 дрона над девятью регионами страны. Участники вышеуказанного сообщества утверждают, что на видео запечатлён момент уничтожения 145-го беспилотника ВСУ, о котором официально не сообщалось.

На кадрах видно, как БПЛА пролетает в районе водоёма, где рыбачат несколько мужчин. Люди изначально заметили беспилотник по характерному звуку и начали снимать на камеру мобильного телефона. В момент, когда аппарат к ним приблизился, его сбили из ружья.

Массированный налёт украинских дронов на территорию РФ произошёл в ночь на 10 сентября. Один из беспилотников атаковал многоэтажку в подмосковном Раменском: разрушены несколько квартир, погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки.