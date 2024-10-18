Москва, 18 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала некорректной рекламу кредитной карты «Сбербанка». Об этом 18 октября сообщила пресс-служба организации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее поступила жалоба на информацию, размещённую на рекламном щите в Москве.

«В рекламе содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения», — заявили в службе.

В ведомстве сочли, что действия банка могу привести к получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Служба предписала «Сберу» прекратить нарушать «Закон о рекламе», иначе банку будет грозить штраф в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе. Причиной стала информация на рекламных конструкциях в Москве с предложением Сбербанка оформить вклад. В ней крупным шрифтом было указано, что ставка по вкладу — 12% годовых. При этом перечень условий размещался трудным для восприятия шрифтом.

В том же месяце внимание службы привлекла реклама «Альфа-банка». В ролике крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. Но информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.