Москва, 27 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Жалоба одного из граждан на рекламу Сбербанка стала поводом для возбуждения дела, говорится в опубликованном 27 февраля сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Известия/ Александр Полегенько

Гражданин обратился в ведомство после того, как увидел на рекламных конструкциях в Москве предложение Сбербанка оформить вклад. В рекламе было крупным шрифтом указано, что ставка по вкладу — 12% годовых.

«Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — отметили в ФАС.

Потребители получали неполную информацию об условиях, от которых зависит доход вкладчиков, то есть банк распространял ненадлежащую рекламу финансовой услуги.

Служба возбудила в отношении Сбербанка дело по признакам нарушения закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, финансовую организацию привлекут к административной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней компании «СберСтрахование жизни» из-за антиконкурентного соглашения. Граждане пожаловались на навязывание им пакета услуг «Домклик Плюс», включающего страхование жизни и здоровья.