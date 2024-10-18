Берлин, 18 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украину ожидает «очень тяжёлая» зима, а потому союзники Киева должны продолжать поддерживать страну. Об этом 18 октября заявил президент США Джо Байден.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден

«Мы движемся в сторону очень тяжёлой зимы. Мы должны сохранять поддержку», — заявил он в ходе своего визита в ФРГ. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

Байден в связи с этим также указал на необходимость союзникам США по НАТО продолжать оказывать поддержку Киеву, назвав альянс «сильным и более единым, чем когда-либо»

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября американская газета The Wall Street Journal написала, что из-за медленных поставок Западом вооружений и провалов украинских боевиков на передовой, Украину ожидает тяжёлая зима. Автор статьи отметил, что удары по объектам энергетической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории ведут к перегрузке противовоздушной обороны Украины и отключениям электроэнергии, которые зимой могут усугубиться.

Позднее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Украина в зимний период может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии — по 20 часов в сутки. Отмечалось, что это может привести к тяжёлым последствиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 октября сообщил, что 90% тепловой энергогенерации на контролируемой киевским режимом территории уничтожены или повреждены. По его словам, особенно уязвимыми стали города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций.