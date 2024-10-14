Вашингтон, 14 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Из-за медленных поставок Западом вооружений и неудач Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой страну ждёт тяжёлая зима, и эту ситуацию также могут ухудшить отключения электроэнергии на контролируемой киевским режимом территории. Об этом 14 октября написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждёт суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте», — говорится в публикации.

По словам автора материала, удары по объектам энергетической инфраструктуры на контролируемой киевским режимом территории приводят к перегрузке украинской противовоздушной обороны и отключениям электроэнергии, которые в зимний период могут только усугубиться.

Отмечается, что на этом фоне украинские формирования на линии боевого соприкосновения испытывают дефицит снаряжения, бронетехники, артиллерии и живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября минэнерго Украины сообщило, что обещанный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии не удастся запустить до конца года. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в некоторых городах установки для этого уже стоят, однако подключить их удастся не ранее января 2025 года.

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько 21 сентября призвала жителей контролируемой киевским режимом территории готовиться к худшему нынешней зимой. По её словам, западные партнёры Киева окажут помощь в восстановлении энергетики, однако этого будет недостаточно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября приезжала в Киев для обсуждения поддержки Украины со стороны ЕС. Она уточнила, в эту поддержку входят вопросы подготовки к зиме, вступление Украины в сообщество, а также прогресс в получении киевским режимом кредитов от стран «Группы семи».