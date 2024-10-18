Москва, 18 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в общей сложности составили почти 15,5 тыс. бойцов. Это следует из сводки Министерства обороны России на 18 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

В зоне ответственности войсковой группировки «Север» украинские войска потеряли более 2745 военных, в боях с бойцами «Запад» — до 3150, «Юг» — до 5080, «Центр» — до 3350, «Восток» — до 790, «Днепр» — до 380. Также российские подразделения уничтожили 27 танка, в том числе две немецких машины Leopard, 110 единиц бронетехники, четыре установки реактивных систем залпового огня, 105 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.

Бойцы группировки «Запад» в период с 12 по 18 октября продолжили продвижение и вперёд и освободили село Невское Луганской Народной Республики (ЛНР). Военнослужащие «Южной» освободили село Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Группировка «Центр» взяла под контроль населённые пункты Михайловка и Красный Яр ДНР, «Восток» — село Левадное Запорожской области.

В течение недели в зоне спецоперации сдались в плен 48 украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 17 октября отметил важность освобождения российскими войсками Максимильяновки. Контроль над этим населённым пунктом является ключом для вытеснения ВСУ со всей территории ДНР, так как он позволяет подразделениям ВС РФ выдвинуться к Краматорску и Славянску.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 октября, поздравил 150-ю дивизия ВС России с освобождением Максимильяновки. Он отметил, что соединение с начала спецоперации освободило более 50 населённых пунктов.