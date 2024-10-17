Москва, 17 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Более 50 населённых пунктов освободила 150-я гвардейская мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени дивизия Вооружённых сил РФ за время проведения специальной военной операции. Об этом 17 октября говорится в телеграмме министра обороны РФ Андрея Белоусова по случаю освобождения Максимильяновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Станислав Красильников/РИА Новости

«За героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки 11 военнослужащих соединения удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 4,6 тыс. награждены государственными наградами», — отмечается в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Белоусов подчеркнул, что с первых дней СВО военнослужащие 102-го и 103-го мотострелковых полков, 68-го и 163-го танковых полков дивизии показывают отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с российской земли.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября подразделения Южной группировки российских войск освободили Максимильяновку от украинской армии. Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й дивизии с освобождением села.

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии особо отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Президент России Владимир Путин 5 августа 2024 года присвоил соединению почётное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.